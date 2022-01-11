Токаев поручил прекратить работу компании «Оператор РОП»

«У предпринимателей и в целом у общества множество вопросов вызывает деятельность компании «Оператор РОП». Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю Правительству принять меры по прекращению утильсбора».

Токаев заметил, что утилизационным сбором должна заниматься госорганизация, «как это положено в зарубежных странах»: « Что касается самих сборов, то следует пересмотреть их ставки. Функции государства по утилизации , поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял. Нужно конструктивно обсудить данный вопрос с бизнесом и общественностью. Следует предусмотреть вопрос предоставления покупателем общественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за чет утилизационного сбора. Проработайте и иные, другие общественно-полезные способы», - поручил он правительству.