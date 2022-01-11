Вакцина уже находится в Казахстане
150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт» поступят на склады «СК-Фармации» до 20 января
ФОТО РИА НОВОСТИ

Тамара Вааль, Vласть

В рамках гуманитарной помощи акционеры Карагандинского фармацевтического комплекса до 20 января передадут на склады ТОО «СК-Фармация» в столице 150 тыс. доз вакцины «Спутник лайт». Препарат будет доступен для ревакцинации населения, сообщила Vласти пресс-секретарь КФК Татьяна Лисицкая.

«Акционеры Карагандинского фармацевтического комплекса приняли решение передать в рамках гуманитарной помощи 150 тыс. доз вакцины “Спутник Лайт” для ревакцинации. Эта вакцина уже здесь, в Казахстане, осталось только наклеить на нее стикеры, и она сразу же будет передана “СК-Фармации” на склад в столицу», - сообщила Лисицкая.

Вакцина «Спутник Лайт» произведена в Российской Федерации. КФК планирует поставить препарат на склады единого дистрибьютора до 20 января, по возможности – раньше.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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