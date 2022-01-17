Уголовное дело в отношении Биртанова поступило в суд

«Уголовное дело поступило в суд. На сегодняшний день дело не принято в производство суда. Согласно нормам Уголовно-процессуального кодекса судья в течении пяти суток по поступившему делу принимает решение о назначении главного судебного разбирательства в общем или сокращенном порядке, либо о проведении предварительного слушания дела», - сообщили в понедельник пресс-службе суда.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.