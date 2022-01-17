Пресс-секретарь президента дал разъяснения касательно трансформации фонда
  • 1294
Активы «Самрук-Казына» будут приватизированы, чтобы снизить избыточное присутствие государства в экономике – Уали

Пресс-секретарь главы государства Бери Уали дал разъяснения касательно заявления Касым-Жомарта Токаева о трансформации фонда «Самрук-Казына». По его словам, предстоит активизировать приватизацию активов «Самрук-Казына», чтобы снизить избыточное присутствие государства в экономике.

«Как известно, 11 января на пленарном заседании мажилиса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда “Самрук-Казына”. Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики. Поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа. Президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки», - написал Уали в Facebook.

Также, по его словам, требуется изменить характер взаимоотношений между «Самрук-Казына» и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа.

«Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний. По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда “Самрук-Казына”. При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации», - отметил Уали.

Свежее из этой рубрики
Родственники погибшего Ерлана Жагипарова просят свидетелей помочь в поисках необходимой для следствия информации
Новости
ForteBank открыл юридические счета для фонда «Народу Казахстана»
Новости
Серик Сулейменов освобожден от должности спецпредставителя президента на Байконуре
Просматриваемые
Новости
Журналист из Кокшетау арестован на 10 суток за пост в соцсети
Новости
В МВД подтвердили факт смерти начальника полиции Жамбылской области
Новости
Более 6 тысяч подписей уже собрала петиция за отставку Сагинтаева
Новости
В Алматы школьников переводят на дистанционное обучение
Новости
В КНБ заявили, что бывшее руководство комитета подозревается в насильственном захвате власти
Новости
Назначены новые начальники ДКНБ в четырех областях