Активы «Самрук-Казына» будут приватизированы, чтобы снизить избыточное присутствие государства в экономике – Уали

Пресс-секретарь главы государства Бери Уали дал разъяснения касательно заявления Касым-Жомарта Токаева о трансформации фонда «Самрук-Казына». По его словам, предстоит активизировать приватизацию активов «Самрук-Казына», чтобы снизить избыточное присутствие государства в экономике.

«Как известно, 11 января на пленарном заседании мажилиса глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости глубокой трансформации деятельности фонда “Самрук-Казына”. Портфельные компании фонда являются системообразующими для национальной экономики. Поэтому сейчас именно от фонда зависит решение задач по структурной перестройке экономики и направлению ресурсов на благо народа. Президент считает, что правительству следует в первую очередь заняться сокращением громоздкой управленческой надстройки», - написал Уали в Facebook.

Также, по его словам, требуется изменить характер взаимоотношений между «Самрук-Казына» и правительством, чтобы увеличить направление доходов в пользу интересов государства и народа.

«Касым-Жомарт Токаев потребовал от правительства обеспечить формирование реальной конкурентной среды в ключевых сферах экономики и прозрачность закупок фонда и национальных компаний. По мнению главы государства, необходимо снизить избыточное присутствие государства в экономике, активизировать с этой целью приватизацию активов фонда “Самрук-Казына”. При этом важно добиться прозрачности приватизации, без чего невозможно структурное преобразование экономики. Президент ожидает конкретных предложений и действий от правительства и государственной комиссии по вопросам приватизации», - отметил Уали.