А в целом темпы вакцинации снизились в столице, Алматы и Карагандинской области
Минздрав констатирует самые низкие темпы ревакцинации в столице, Атырауской и Туркестанской областях
фото Данияра Мусирова

Тамара Вааль, Vласть

В столице, Алматы и Карагандинской области значительно снизились темпы вакцинации и выросла заболеваемость, а в столице, Атырауской и Туркестанской областях самые низкие темпы ревакцинации, заявила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«Более 60% суточной заболеваемости COVID-19 приходится на три региона. Заболеваемость в городе Нур-Султан выросла в 32 раза, при этом уровень тестирования самый высокий по стране и составляет более 10 тыс. тестов в сутки. Но темпы вакцинации и ревакцинации населения снизились в 1,5 раза и в 4 раза соответственно», - сказала Гиният.

В Алматы, по ее словам, заболеваемость увеличилась в 8 раз, а темпы вакцинации и ревакцинации также снизились в 1,6 и в 3 раза соответственно. В Карагандинской области заболеваемость увеличилась в 9 раз, а темпы вакцинации и ревакцинации снизились в 3 и в 3,5 раза соответственно.

Всего же, по ее информации, в связи с распространением штамма «Омикрон», заболеваемость за последний месяц в стране выросла в 19,6 раз. На данный момент первым компонентом вакцинировано более 9,5 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,6%, вторым компонентом привито более 8,8 млн человек, с охватом 75,8% от подлежащего взрослого населения. От численности населения страны охват первым компонентом составил 50%, вторым компонентом – 46,5%.

«В трех регионах страны – Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областях – более 100% подлежащего населения охвачено вакцинацией первым компонентом. В четырех регионах страны – городах Шымкент, Алматы, в Кызылординской области, Северо-Казахстанской и Алматинской областях – охвачено вакцинацией более 75% подлежащего населения. В семи регионах – охват вакцинацией в пределах от 60 до 72%. Низкий охват вакцинацией на уровне ниже 60% отмечается в Мангистауской и Костанайской областях», - отметила Гиният.

Общий охват ревакцинацией по республике составляет 26,8%, а самый низкий – от 13 до 17% – в столице, Атырауской и Туркестанской областях. По данным Гиният, в первом полугодии подлежат ревакцинации около 8 млн человек. В настоящее время министерство планирует дополнительно закупить для ревакцинации QazVac, Sinopharm и Pfizer, также до конца января будет поставлено 150 тыс. доз вакцины «Спутник Лайт».

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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