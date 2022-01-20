Дата главного судебного разбирательства еще не назначена
Предварительное слушание по делу Биртанова пройдет 26 января

Тамара Вааль, Vласть

Предварительное слушание по делу бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова назначено на 26 января, сообщили в четверг в пресс-службе суда.

«Предварительное слушание по уголовному делу назначено на 26 января», - сообщили в суде.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей. Уголовное дело поступило в районный суд №2 Сарыаркинского района столицы 17 января.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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