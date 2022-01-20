А руководству колоний нужно дать полномочия блокировать связи
Усилить безопасность исправительных учреждений Казахстана просит сенатор
фото Айсулу Тойшибековой

Тамара Вааль, Vласть

Депутат сената Андрей Лукин считает, что правительству Казахстана необходимо провести реконструкцию исправительных учреждений и перевести на покамерное содержание радикально настроенных лиц. Кроме того, в своем депутатском запросе на имя премьер-министр Алихана Смаилова, он предложил усилить охрану таких учреждений и наделить администрацию УИС полномочиями по блокировке связи, которую незаконно используют заключенные.

Как отметил Лукин в четверг в ходе пленарного заседания, радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. А на 1 января 2022 года в таких учреждения по стране содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций. При этом из 64 учреждений УИС для отбывания лишения свободы лишь 9 с покамерным содержанием, там содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране. Действующие же колонии были построены в 1930-1970-х годах.

«Для недопущения распространения деструктивных религиозных течений в исправительных учреждениях предлагается провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц. Повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, системами блокирования сотовой связи. На сегодняшний день оснащенность техническими средствами охраны составляет 33%, а системами блокирования сотовой связи – 13,8%. Обеспеченность оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, составляет 42%», - сказал Лукин.

Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос усиления контроля за незаконным использованием осужденными мобильных телефонов, а для этого дооснастить колонии досмотровым оборудованием. По данным депутата, на сегодня оснащенность составляет всего 17%. Также сенатор отметил, что руководству администрации учреждений УИС, специальных учреждений необходимо дать полномочия по блокированию средств связи, которые незаконно используются на территории таких учреждений.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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