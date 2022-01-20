Усилить безопасность исправительных учреждений Казахстана просит сенатор

Депутат сената Андрей Лукин считает, что правительству Казахстана необходимо провести реконструкцию исправительных учреждений и перевести на покамерное содержание радикально настроенных лиц. Кроме того, в своем депутатском запросе на имя премьер-министр Алихана Смаилова, он предложил усилить охрану таких учреждений и наделить администрацию УИС полномочиями по блокировке связи, которую незаконно используют заключенные.

Как отметил Лукин в четверг в ходе пленарного заседания, радикализация является одной из угроз национальной безопасности Казахстана, особенно в уголовно-исполнительной системе. А на 1 января 2022 года в таких учреждения по стране содержатся более 500 лидеров и участников религиозных и террористических организаций. При этом из 64 учреждений УИС для отбывания лишения свободы лишь 9 с покамерным содержанием, там содержатся 18,3% от общего числа осужденных по стране. Действующие же колонии были построены в 1930-1970-х годах.

«Для недопущения распространения деструктивных религиозных течений в исправительных учреждениях предлагается провести реконструкцию действующих учреждений в целях обеспечения покамерного содержания в них прежде всего радикально настроенных осужденных лиц. Повысить эффективность охраны и уровень безопасности в исправительных учреждениях путем дооснащения оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, техническими средствами охраны, системами блокирования сотовой связи. На сегодняшний день оснащенность техническими средствами охраны составляет 33%, а системами блокирования сотовой связи – 13,8%. Обеспеченность оружием нелетального действия и специальными средствами, в том числе средствами радиосвязи, составляет 42%», - сказал Лукин.

Кроме того, он считает необходимым проработать вопрос усиления контроля за незаконным использованием осужденными мобильных телефонов, а для этого дооснастить колонии досмотровым оборудованием. По данным депутата, на сегодня оснащенность составляет всего 17%. Также сенатор отметил, что руководству администрации учреждений УИС, специальных учреждений необходимо дать полномочия по блокированию средств связи, которые незаконно используются на территории таких учреждений.