Задержаны подозреваемые в нападении на семью журналиста Амангельды Батырбекова

«Получив информацию о совершенном преступлении, в Сарыагашский район на место преступления была откомандирована группа профессиональных оперативных работников криминальной полиции и следователи во главе с моим заместителем по оперативной работе Курманбеком Саховым. По прибытию они установили, что неизвестные, подъехав к дому журналиста на автомашине, произвели выстрелы в окно и скрылись. В результате чего ранили сына хозяина дома. Мы выдвинули ряд версий, среди которых, что преступление, возможно, совершено в связи с профессиональной деятельностью журналиста. Впоследствии именно эта версия нашла свое подтверждение. Затруднение в раскрытии вызвало то, что преступление оказалось неочевидным», - цитирует главу ДП Туркестанской области Кайрата Дальбекова пресс-служба департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в поле зрения правоохранителей попали двое молодых людей, жителей Шымкента. Как сообщил Дальбеков, «именно они произвели выстрелы и скрылись с места происшествия». После того, как их задержали, оперативники вышли на посредников и заказчиков преступления. Всего задержаны 5 человек по подозрению в причастности к этому преступлению, изъяты патроны 16 калибра и 2 автомашины марки ВАЗ, которые, по версии следствия, исполнители купили на деньги, полученные за покушение на семью жунрналиста.

«На данный момент установлено, что один из жителей Сарыагашского района, а именно чиновник, заказал журналиста. Его жизнь он оценил в 5 млн тенге. Затем он вышел на своего бывшего подчиненного, а тот в свою очередь на посредника, который затем нашел двух исполнителей. Последние, исполнив заказ, с целью скрыться от уголовного преследования, выехав из Сарыагашского района через Шардару и Арысь, добрались до Шымкента. Тем самым они пытались замести следы», - рассказал глава полиции области.

Расследование продолжается, проводятся необходимые процессуальные действия, чтобы установить мотивы и все обстоятельства преступления. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Судом санкционирован их арест.

Как сообщалось, в Сарыагаше поздно вечером 3 января было совершено нападение на семью известного журналиста Амангельды Батырбекова, его сын получил пулевое ранение в спину и плечо. Журналист связывает нападение со своей деятельностью – он выпускает газету «Сарыагаш инфо», которая известно своей критической позицией по отношению к местным властям. По словам Батырбекова, в ноябре он анонсировал публикацию статьи о том, «что связывает» депутата областного маслихата, сотрудника управления прокуратуры Шымкента и заместителя антикоррупционного ведомства. Журналист рассказал, что на него после этого выходили некие люди, которые предлагали ему не публиковать эту статью, он отказался.

На Амангельды Батырбекова много раз подавали в суд чиновники и судьи в Туркестанской области, одно уголовное дело в отношении него расследуется сейчас. Ранее его дважды приговаривали к реальному сроку лишения свободы за клевету и дважды затем выпускали. Несмотря на это Батырбеков продолжает заниматься журналистикой.