Бизнес будет перечислять средства в фонд «Народу Казахстана» в рамках налоговых льгот, полагает Жамишев

«Я видел в некоторых сообщениях, что некоторыми людьми это воспринимается как дополнительный налог на бизнес. Хотел бы сказать, что это не налог, это добровольные перечисления предприятий. Сейчас в основном перечисляют предприятия крупного бизнеса и акционеры этих предприятий. В соответствии с налоговым законодательством предусмотрены налоговые вычеты до 3% от налогооблагаемого дохода, если эти деньги направляются на благотворительность. Я полагаю, что в рамках налоговых льгот будут осуществляться перечисления. Поэтому, никаким образом на повышение цен эти перечисления никак не отразятся», - сказал Жамишев в субботу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Он отметил, что многие бизнесмены занимаются благотворительной деятельностью, поэтому с созданием нового фонда «все реализуемые проекты будут ими продолжать финансироваться». Более того, бизнесменам «небезразлично, как тратятся перечисляемые ими средства на благотворительность», поэтому они сами смогут контролировать средства.

«Только ответственная, эффективная работа фонда позволит ожидать регулярности поступления средств. Мы предполагаем создать совет из числа спонсоров. Совместно с этим советом разработаем стратегию работы с донорами Фонда», - сообщил председатель правления.

Фонд «Қазақстан халқына» создан по поручению президента Казахстана для поддержки благотворительных проектов, поддержки детей с редкими заболеваниями, инициатив в области культуры, образования, здравоохранения и спорта.

Жамишев отметил, что фонд рассчитывает собрать до 100 млрд. тенге на первом этапе и 50 млрд. тенге - на втором. При этом он не пояснил, считает ли он, что этой суммой фонд будет располагать ежегодно или регулярные платежи будут крупного бизнеса, а также поступления от лотереи и других источников, будут меньше.