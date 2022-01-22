При этом он снова требует прозрачности и законности следствия
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Токаев ожидает тщательного расследования по каждому случаю гибели людей в январских событиях
Фото Алмаса Кайсара

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь потребовал обеспечить прозрачное расследование январских событий и соблюдение прав человека. Вместе с тем он ждет усилия информационной работы госорганов с населением.

«Нельзя допустить, чтобы общество формировало свое мнение о произошедших событиях на основании домыслов и инсинуаций. Граждане должны видеть, что власти обеспечивают прозрачность и законность», – сказал Токаев на совещании с чиновниками и силовиками в субботу, сообщила его пресс-служба.

«Президент подчеркнул, что силовые структуры и уполномоченные органы в сфере информации должны координировать усилия и оперативно реагировать на запросы общества. Касаясь вопроса о гибели граждан, Глава государства поручил Генеральной прокуратуре и МВД по каждому случаю провести тщательное расследование», - указывается в сообщении.

Силовики отчитались перед Токаевым о продолжении расследования январских событий. В распространенном по итогам сообщения информации не содержится никаких новых фактов о нем. При этом сообщается, что органы МВД «наладили тесное взаимодействие» с правозащитными организациями «в целях недопущения нарушений конституционных прав задержанных».

Правозащитники и родственники задержанных в течение всей последней недели продолжали сообщать о жестоком обращении с задержанными в изоляторах внутреннего содержания полиции и следственных изоляторах.

КНБ, МВД и прокуратура сообщают о растущем числе уголовных дел по январским событиям и увеличивающемся числе задержанных и арестованных.

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