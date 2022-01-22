Токаев ожидает тщательного расследования по каждому случаю гибели людей в январских событиях

При этом он снова требует прозрачности и законности следствия
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вновь потребовал обеспечить прозрачное расследование январских событий и соблюдение прав человека. Вместе с тем он ждет усилия информационной работы госорганов с населением.
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