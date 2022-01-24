Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку

Заявление Саркисяна опубликовано на сайте президента страны. Он объяснил свое решение отсутствием у него конституционных возможностей влиять на политику.

«Я долго думал и решил уйти с поста президента республики после активной работы около четырех лет. Это решение совсем не эмоциональное, оно следует определенной логике. Президент не имеет необходимых инструментов влияния на процессы во внутренней и внешней политике в это сложное для страны и народа время. В это сложное для нашей страны время, когда нам необходимо единство, институт президента не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, которые отвлекают внимание общества от важнейших проблем», - говорится в заявлении.

Саркисян назвал нынешнюю ситуацию в армянской политике национальным кризисом и заявил, что не мог повлиять на нее из-за отсутствия конституционных полномочий, при том что «президент должен быть гарантом государственности», но по сути он не имеет «на самом деле никаких реальных инструментов».

Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. Конституционная реформа превратила Армению в чисто парламентскую республику, президент не может влиять на политику: в действующей Конституции ему отводится в основном церемониальная роль.