Нурболат Айдапкелов назначен первым зампредом холдинга «Байтерек»

В холдинге «Байтерек» онбудет курировать вопросы поддержки и развития агропромышленного комплекса.

Нурболат Айдапкелов родился в 1979 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «Юриспруденция». В разные годы работал в структуре агентства РК по статистике, в государственной страховой корпорации по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, был управляющим директором АО «НУХ «КазАгро», председателем правления АО «КазАгроГарант», ответсекретарем агентства РК по статистике, был председателем комитета по статистике министерства национальной экономики, а после преобразования ведомства в бюро национальной статистики в октябре 2020 года стал его руководителем. Был освобожден с этой должности 24 января этого года.