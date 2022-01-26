Спецкомиссия расследует причины отключения электроэнергии в южных регионах

В Казахстане создана специальная комиссия, которая расследует причины отключения электроэнергии в южных регионах страны. Ее возглавил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия», - сообщили в пресс-службе.

Здесь отметили, что по результатам расследования комиссия выработает организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем. Также планируется выработать подходы по повышению надежности функционирования единой электроэнергетической системы Казахстана.

Напомним, 25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, городах Алматы и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии.