Ее возглавил вице-министр энергетики
Спецкомиссия расследует причины отключения электроэнергии в южных регионах
Тамара Вааль

В Казахстане создана специальная комиссия, которая расследует причины отключения электроэнергии в южных регионах страны. Ее возглавил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«В целях объективного и всестороннего выяснения причин и условий возникновения и развития технологического нарушения в электрических сетях АО «КЕGOC», приведшего к нарушению электроснабжения потребителей южных регионов, под руководством вице-министра энергетики Республики Казахстан создана специальная комиссия», - сообщили в пресс-службе.
Здесь отметили, что по результатам расследования комиссия выработает организационные и технические мероприятия по недопущению подобных технологических нарушений в будущем. Также планируется выработать подходы по повышению надежности функционирования единой электроэнергетической системы Казахстана.
Напомним, 25 января в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областях, городах Алматы и Шымкент произошло аварийное отключение электроэнергии.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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