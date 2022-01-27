Air Astana прошла очередной аудит по эксплуатационной безопасности IOSA

Это восьмой аудит, пройденный авиакомпанией. Впервые Air Astana прошла данную процедуру в 2007 году.

«Аудит IOSA затронул такие сферы деятельности компании как корпоративные системы организации и управления, выполнение полетов, руководство полетами и диспетчерская служба, техническое обслуживание ВС, бортовое обслуживание, наземное обслуживание ВС, операции с грузами и авиационная безопасность», - пояснили в КГА.

В ноябре и декабре 2021 года Air Astana провела впервые на своей технической базе в столице тяжелую форму техобслуживания – C-check для двух воздушных судов A321. В этом году запланирован C-check для 8 авиалайнеров. Авиакомпания также оказывает услуги по техническому обслуживанию таким иностранным авиаперевозчикам, как Turkish Airlines, Lufthansa, Fly Dubai, Air Arabia, Wizz Air, Asiana Airlines, Qatar Airlines, Lot, Azal, Cargo Lux и другим.

Аудит IOSA предназначен для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков. Согласно требованиям IATA все авиакомпании-члены этой международной организации проходят аудит IOSA один раз в два года. Аудиты проводятся аккредитованными IATA аудиторскими организациями, при этом одна и та же организация не может проводить аудит авиакомпании два раза подряд. Сертификат IOSA является важным фактором признания авиакомпании как надежного перевозчика, соответствующего около 1 тыс. требований безопасности и качества.