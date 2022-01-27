Air Astana прошла очередной аудит по эксплуатационной безопасности IOSA

Авиакомпания Air Astana успешно прошла аудит по
эксплуатационной безопасности IOSA Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA), сообщает комитет гражданской авиации МИИР.
Это восьмой аудит, пройденный авиакомпанией. Впервые Air Astana прошла данную процедуру в 2007 году.
«Аудит IOSA затронул такие сферы деятельности компании как корпоративные системы организации и управления, выполнение полетов, руководство полетами и диспетчерская служба, техническое обслуживание ВС, бортовое обслуживание, наземное обслуживание ВС, операции с грузами и авиационная безопасность», - пояснили в КГА.
В ноябре и декабре 2021 года Air Astana провела впервые на своей технической базе в столице тяжелую форму техобслуживания – C-check для двух воздушных судов A321. В этом году запланирован C-check для 8 авиалайнеров. Авиакомпания также оказывает услуги по техническому обслуживанию таким иностранным авиаперевозчикам, как Turkish Airlines, Lufthansa, Fly Dubai, Air Arabia, Wizz Air, Asiana Airlines, Qatar Airlines, Lot, Azal, Cargo Lux и другим.
Аудит IOSA предназначен для оценки систем эксплуатационного управления и контроля воздушных перевозчиков. Согласно требованиям IATA все авиакомпании-члены этой международной организации проходят аудит IOSA один раз в два года. Аудиты проводятся аккредитованными IATA аудиторскими организациями, при этом одна и та же организация не может проводить аудит авиакомпании два раза подряд. Сертификат IOSA является важным фактором признания авиакомпании как надежного перевозчика, соответствующего около 1 тыс. требований безопасности и качества.