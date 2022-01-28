За сутки в Казахстане зарегистрировано 12,5 тыс. заразившихся коронавирусом

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 12 558 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 204 769 случаев.

За сутки в Алматы выявлено 2 307 случаев, в столице – 2 124, в Карагандинской области – 2 043, в Павлодарской области – 1 140, в Акмолинской области – 901, в Костанайской области – 583, в Западно-Казахстанской области – 513, в Актюбинской области – 479, в Алматинской области – 455, в Северо-Казахстанской области – 453, в Восточно-Казахстанской области – 451, в Атырауской области – 354, в Жамбылской области – 230, в Мангистауской области – 154, в Шымкенте – 154, в Кызылординской области – 124, в Туркестанской области – 93.