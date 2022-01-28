Суд санкционировал их арест
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Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев арестованы на 2 месяца
фото Айсулу Тойшибековой

Столичный суд санкционировал арест на 2 месяца вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева, сообщает КазТАГ.

«27 января специализированный межрайонный следственный суд города Нур-Султана в отношении подозреваемых Примкулов, Кумаргалиева санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», - сообщили агентству в пресс-службе столичного суда.

26 января в антикоррупционном ведомстве сообщили о задержании вице-министра экологии Ахметжана Примкулова и главы «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева по подозрению «в совершении коррупционных преступлений», оба были водворены в ИВС столицы.

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