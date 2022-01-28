На большей части Казахстана в выходные ожидается снег

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов практически по всей республике ожидается неустойчивый характер погоды. На большей части страны ожидается снег, на юге и западе – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидается туман, низовая метель, усиление ветра», - сообщают синоптики.

Температура воздуха немного повысится ночью на западе – до 0-8 градусов, на севере, востоке и в центре будет -7-20 градусов, а на юге и юго-востоке ночью похолодает до 2-15 мороза.