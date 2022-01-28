Суд вернул дело Биртанова и Абишева в Генпрокуратуру

«Руководствуясь статьями 320, 321, 323 УПК судья постановил ходатайство защитников подсудимых Биртанова и Абишева о возврате уголовного дела прокурору удовлетворить, уголовное дело по обвинению Битранова в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 361 часть 4 пункт 2, 361 часть 3 УК, и по обвинению Абишева в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 часть 4 пункт 2 УК, возвратить в генеральную прокуратуру для устранения существенных нарушений уголовно-процессуального законодательства», - озвучил решение судья Ибрагим Алькенов.

Вместе с тем суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Биртанова об изменении ему меры пресечения. Срок домашнего ареста бывшего руководства Минздрава продлен на один месяц с момента поручения дела прокурорам.

Расследование уголовного дела в отношении Биртанова было завершено 7 июля 2021 года, дело состоит из 133 томов, вещественных доказательств и других материалов. По версии следствия, бывший глава Минздава и его заместитель Олжас Абишев приняли и ввели в эксплуатацию нерабочую платформу информатизации министерства здравоохранения, которая должна объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях. В АФМ утверждают, что «платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами». Стоимость невыполненных работ составляет $4,1 млн, или 1,5 млрд тенге. Также Елжан Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.

Уголовное дело поступило в районный суд №2 Сарыаркинского района столицы 17 января. Предварительное слушание по уголовному делу началось 26 января.