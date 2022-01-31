МВД сформирует новый состав общественного совета

Министерство внутренних дел объявило, что сформирует новый состав общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел. Для этого ведомство создает рабочую группу.

«В соответствии с законом Республики Казахстан “Об общественных советах” при министерстве внутренних дел создается рабочая группа по формированию нового состава общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел. В этой связи объявляется конкурс об избрании членов рабочей группы МВД от гражданского общества на основе предложений некоммерческих организаций и граждан», - говорится в сообщении министерства.

В состав рабочей группы войдут 9 человек, большая часть из них – 6 человек – будет от некоммерческих организаций и граждан, 3 человека – от МВД. При этом члены рабочей группы не смогут участвовать в конкурсе по избранию членов общественного совета.

«Одновременно с этим проводится работа по формированию списка наблюдателей», - добавили в МВД

Предложения по кандидатурам в рабочую группу и в состав наблюдателей министерство просит направить им в течение 5 дней по обычной почте или на электронный адрес ku.elyubaev@mvd.gov.kz. Образцы заявлений размещены на официальном сайте МВД в разделе «Деятельность / Общественный совет».