Прирост извлекаемых запасов нефти составил почти 40 млн тонн
  • 639
В Мангистауской области на месторождении Узень обнаружили новые залежи нефти
фото предоставлено пресс-службой КМГ

На месторождении Узень в Мангистауской области путем доразведки обнаружены новые залежи нефти, сообщает пресс-служба «КазМунайГаза». В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн, что значительно повлияет на экономические показатели КМГ.

По данным компании, в 2017 году команда геологов КМГ, АО «Озенмунайгаз», ТОО «КМГ Инжиниринг» и филиала «КМГ Инжиниринг в г.Актау» инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень. В рамках этой программы до 2021 года проводилась сейсморазведочная съемка 3D на площади 368 кв. км, переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7 500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D модель. По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти.

«В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов. Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс государственной комиссией по запасам Республики Казахстан. В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу», - отмечается в сообщении.

Месторождение Узень – одно из крупнейших месторождений нефти и газа.

Свежее из этой рубрики
Расширены полномочия госсекретаря Казахстана
Новости
​Застройщик возобновил работы в сквере микрорайона Самал-3 несмотря на решение акимата Алматы выкупить участок
Новости
Рабочие еще одной нефтесервисной компании в Мангистау потребовали национализировать предприятие
Просматриваемые
Новости
Еще 7 человек из руководящего состава компаний фонда «Самрук-Казына» освобождены от занимаемых должностей
Новости
«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы
Новости
Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан»
Новости
​Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие
Новости
Погранслужба не выпустила Жанболата Мамая в Кыргызстан
Новости
​В Алматы и южных регионах Казахстана произошли перебои с электричеством