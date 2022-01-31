Рабочие еще одной нефтесервисной компании в Мангистау потребовали национализировать предприятие

Накануне рабочие нефтесервисной компании ТОО «Бузачи Транс Курылыс» записали видеообращение к президенту Казахстана, где, ссылаясь на социальное неравенство между штатными рабочими и подрядными работниками на месторождении Каламкас, потребовали национализировать их предприятие. По их словам, ранее они работали в дочерней компании АО НК «КазМунайГаз» ТОО «Ойл Транспорт Корпорейшэн», откуда их сократили по «программе развития нефтесервисных услуг КМГ (5/50)», после чего их передали на аутсорсинг в частную компанию ТОО «Бузачи Транс Курылыс».

«Сейчас мы работаем в “Бузачи Транс Курылыс”. Мы работаем на месторождении Каламкас и выполняем одинаковый объем работ с нефтяниками. Мы тоже считаем себя нефтяниками, но между нами большое социальное неравенство. В нашем коллективе работает около 600 человек. Все являются кормильцами своих семей. Если считать, что у всех в семье по 7-8 человек, то жизнь около 5 тыс. людей зависит от предприятия. Потому, чтобы не допустить большого социального неравенства, мы требуем, чтобы переданное государственное имущество в “Бузачи Транс Курылыс” было возвращено государству. И нас также вернуть в штат “Ойл Транспорт Корпорейшэн” или прямо в АО “Мангистаумунайгаз”. Такой опыт уже был на месторождении Каражанбас. Рабочих всех сервисных подрядных предприятий приняли в штат “Каражанбасмуная”. Мы, рабочие “Бузачи Транс Курылыс”, просим обратить на это внимание», - говорится в видеообращении к президенту.

9 января работники MH Industry, в которую входит ТОО «Бургылау», записали видеообращение с требованием вернуть компанию в государственную собственность. 28 января рабочие нефтесервисной компании ТОО «Caspian food» также записали видеообращение, где потребовали улучшить условия труда, либо национализировать предприятие.