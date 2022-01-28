​Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие

В пятницу сотрудники нефтесервисной компании ТОО «Caspian food» записали видеообращение , в котором просят проверить компанию на нарушения трудовых прав. Они также требуют увеличить заработные платы, улучшить условия труда, перестать угрожать увольнениями и не оказывать давление на избранного рабочими главу профсоюза.

«ТОО "Сaspian food" был передан в частную собственность по трехстороннему договору, но сила этого договора была незаконно утрачена. Когда мы высказываем недовольство своему руководству, нам тут же угрожают увольнением. Один специалист выполняет работу за двух-трех людей. Оказывается давление на избранного рабочими председателя профсоюза Сапарова Саната. Работников принуждают выйти из профсоюза», – рассказали работники в своем видеообращении.

Для исправления ситуации они требуют: тесно работать с профсоюзом; уровнять зарплату штатных работников и работников с низкими зарплатами на месторождениях Каламкас и Жетыбай, осуществлять выплаты и компенсации; проверять социальное положение сотрудников; не мешать работе профсоюза и оформить коллективный договор; не преследовать работников; провести проверку компании государственной комиссией.

Рабочие также заявили, что если компания не считает необходимым решать их проблемы, они настаивают на возвращении предприятия в состав Мангистаумунайгаза, откуда ее насильно исключили.

Руководитель ТОО «Сaspian food» Сауле Исина заявила изданию Lada.kz, что о требованиях работников она узнала из видео, отметив, что завтра выезжает на встречу с ними: «Сейчас рассматривается вопрос об увеличении заработной платы и выплаты годовой премии. К слову, в июле прошлого года уже было повышение зарплаты на 15%. Что касается работы профсоюза, то он не в моей компетенции, этот вопрос нужно решать на региональном уровне».

19 января работники MH Industry, в которую входит ТОО «Бургылау», также записали видеообращение с требованием вернуть компанию в государственную собственность. Ее руководство систематически нарушает трудовые права работников из-за чего вынуждены постоянно выходить на забастовки.

22 января работники управления буровых работ АО «Озенмунайгаз» записали видеообращение с требованием прекратить пытки и насилие по отношению участникам мирных демонстраций в начале января. Они заявляли, что выйдут на митинги, если применение силы не прекратится. 24 января с такими же требованиями выступили рабочие ТОО «КЕЗБИ».