В Казахстане ввели мораторий на повышение зарплат депутатам, членам правительства и акимам

«В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева принято постановление “О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам Парламента, членам Правительства и акимам всех уровней”», - говорится в сообщении на сайте главы кабмина.

На какой срок принято постановление, не указывается. Но напомним, что в ходе заседания мажилиса 11 января глава государства Касым-Жомарт Токаев говорил о пятилетнем сроке: «Статьи расходов, зарплаты правительства, депутатов и акимов – в конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался. Я считаю, что зарплаты у них вполне достаточные. Поэтому считаю возможным объявить на 5 лет мораторий на повышение их зарплат. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов, но, думаю, что вы воспримете с пониманием».

Также на заседании правительства сегодня внесены изменения в постановление «О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы». Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора.