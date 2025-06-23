Он будет готовить инженеров в сферах машиностроения, электроэнергетики и атомной энергетики
Инженерный кампус британского вуза планируют открыть в Алматы
фото с сайта coventry.ac.uk

Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с представителями Coventry University – одного из вузов Великобритании. Как сообщила пресс-служба акимата, они обсудили открытие в городе инженерного кампуса университета.

«Новый кампус в Алматы будет готовить инженеров в сферах машиностроения, электроэнергетики, атомной энергетики и строительства. Университет планирует тесное сотрудничество с бизнесом, городскими структурами и вузами», - сообщили в акимате.

Первый кампус Coventry University Kazakhstan открылся в Астане в 2024 году. Сейчас там обучаются более 360 студентов. Преподавание ведется на английском языке, в вузе работают специалисты из Великобритании.

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