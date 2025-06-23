Инженерный кампус британского вуза планируют открыть в Алматы

Он будет готовить инженеров в сферах машиностроения, электроэнергетики и атомной энергетики
Аким Алматы Дархан Сатыбалды провел встречу с представителями Coventry University – одного из вузов Великобритании. Как сообщила пресс-служба акимата, они обсудили открытие в городе инженерного кампуса университета.
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