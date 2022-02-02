Три региона Казахстана находятся под угрозой паводков

«Казгидромет» опубликовал справку-консультацию о накоплении влагозапасов в бассейнах рек Казахстана по состоянию на 1 февраля, в котором говорится, что три региона находятся под угрозой паводков, а на преобладающей территории зерносеющих регионов перед зимой наблюдался дефицит запасов влаги.

«Объемы накопленных влагозапасов в снежном покрове на севере и центре республики дают основание быть готовым к половодью, отсутствие снежного покрова на юге и юго-западе – к маловодью. Однако зима продолжается, и, соответственно, продолжается период снегонакопления (по данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков), также по территории Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областей в снежном покрове наблюдается ледяная корка над поверхностью слоя почвы, которая при резком повышении температурного фона и сильных дождей, может привести к возникновению тало-дождевых паводков», - говорится в сообщении.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана неравномерны. Так, в Карагандинской области – ниже среднемноголетних значений на 33-51%; в Акмолинской области – выше среднемноголетних значений на 25%% в Северо-Казахстанской и Атырауской областях – в пределах среднемноголетнего значения; в Костанайской области, в бассейнах рек Тобол, Аят и Тогузак, – ниже среднемноголетних значений на 30-44%, в бассейнах рек Караторгай и Торгай – выше среднемноголетних значений на 12-57%; в Актюбинской области, в бассейнах рек Илек, Каргалы, Косистек, Темир, Уил, Иргиз, – ниже среднемноголетних значений на 12-55%, в бассейне реки Орь – в пределах среднемноголетнего значения; в Западно-Казахстанской области, в бассейнах рек Чижа-2 и Утва, – выше среднемноголетних значений на 20-22%, а в бассейнах рек Деркул, Шаган, Оленты и Шидерты – в пределах среднемноголетнего значения.

Между тем, по результатам маршрутных обследований, проведенных в октябре-ноябре 2021 года, на преобладающей территории зерносеющих регионов перед уходом в зиму наблюдался дефицит запасов влаги.

«Низкие запасы влаги наблюдались в верхнем пахотном слое почвы (0-20 см) на всей территории страны, за исключением некоторых районов Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областей. В метровом слое почвы недостаточный уровень запасов влаги в основном сформировался на западе, севере, востоке республики, а также преимущественно в Жамбылской и Туркестанской областях. Наиболее благоприятно условия влагонакопления протекали в Карагандинской и Алматинской областях, где в основном сложились удовлетворительные и оптимальные условия увлажнения в метровом слое почвы», - сообщает «Казгидромет».

При этом информация по ожидаемому объему стока весеннего половодья будет составлена в марте, а основной прогноз на период вегетации для рек горной территории будет составляться в первой декаде апреля.