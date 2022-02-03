Специальная рабочая группа оценит оптимизацию структуры, задачи и функции органов КНБ
  • 674
КНБ начал работу по переформатированию своей деятельности

Комитет национальной безопасности начал работу по переформатированию деятельности ведомства, создана специальная рабочая группа.

«Во исполнение поручений главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании мажилиса парламента и 27 января на заседании Совета безопасности, комитетом национальной безопасности начата работа по переформатированию деятельности ведомства. Создана специальная Рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе пограничной службы и службы специального назначения “А”», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

По данным комитета, отдельно будут рассмотрены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечения экономической безопасности.

Сообщается, что уже «выработаны меры по усилению боеготовности личного состава» КНБ, а республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится анализ совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима АТО, с выработкой мер по их совершенствованию.

«Результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности», - пояснили в КНБ.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
«Азаттык» рассказал об особняках Назарбаевых в предгорьях Алматы
Новости
Сотрудники «Казахтелекома» в Алматы вышли на забастовку
Новости
Назарбаева, Байбек, Мамин, Сагинтаев и другие не вошли в состав политсовета «Нур Отан»
Новости
​Рабочие нефтесервисной компании Мангистауской области потребовали улучшить условия труда или национализировать предприятие
Новости
​Застройщик возобновил работы в сквере микрорайона Самал-3 несмотря на решение акимата Алматы выкупить участок
Новости
Нурлан Нигматулин подал в отставку с поста спикера мажилиса