КНБ начал работу по переформатированию своей деятельности

«Во исполнение поручений главы государства, озвученных 11 января на пленарном заседании мажилиса парламента и 27 января на заседании Совета безопасности, комитетом национальной безопасности начата работа по переформатированию деятельности ведомства. Создана специальная Рабочая группа по оценке и оптимизации структуры, задач и функций органов КНБ, в том числе пограничной службы и службы специального назначения “А”», - говорится в сообщении на сайте КНБ.

По данным комитета, отдельно будут рассмотрены вопросы перестройки деятельности и укрепления подразделений по борьбе с терроризмом, транснациональной организованной преступностью и международным наркобизнесом, а также обеспечения экономической безопасности.

Сообщается, что уже «выработаны меры по усилению боеготовности личного состава» КНБ, а республиканским оперативным штабом по борьбе с терроризмом проводится анализ совместных действий силовых структур и государственных органов в условиях режима АТО, с выработкой мер по их совершенствованию.

«Результатом этой работы станет реорганизация структуры и подходов к организации оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности», - пояснили в КНБ.