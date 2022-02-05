В Алматы проходит митинг с требованием введения выборности акимов

В центре Алматы в субботу проходит митинг с требованием отставки акима Ерболата Досаева и проведения выборов главы администрации города, передают корреспонденты Vласти.

На митинг собралось несколько десятков человек, у них в руках плакаты «Досаев, уходи», «Досаев не мой аким», «Мой город, мой аким, мой выбор» и другие.

На митинг также пришло несколько родственников задержанных по делам о январских событиях. Они требуют освобождения близких и заявляют о том, что тех подвергают пыткам.

Изначально митинг планировалось провести на площади Республики, но в итоге он был перенесен к Академии наук. Это первый за последние три месяца митинг, когда организаторы подали уведомление о его проведении, а акимат заявил о его согласовании, хотя по действующему закону, митинги не должны согласовываться.

К проведению митинга призывали гражданские и политические активисты, в том числе и сторонники незарегистрированной Демократической партии.

После январских событий в Алматы была запущена петиция с требованием отставки аким Бакытжана Сагинтаева. Авторы петиции в том числе предлагали провести выборы акима города. В понедельник вместо Сагинтаева акимом был назначен Досаев, до этого три года возглавлявший Нацбанк.

Акимов регионов в Казахстане назначает президент. В прошлом году Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение выборов акимом районов и обещал в дальнейшем обсудить возможность выборов региональных руководителей. При этом никаких конкретных сроков введения выборности не называлось.