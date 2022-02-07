За сутки в Казахстане зарегистрировано более 3,6 тыс. случаев коронавируса

По данным МВК, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 3 653 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего в стране подтверждено 1 274 607 случаев.

За сутки в Алматы выявлено 1 146 случаев, в столице – 366, в Павлодарской области – 345, в Костанайской области – 298, в Карагандинской области – 295, в Акмолинской области – 288, в Северо-Казахстанской области – 274, в Алматинской области – 195, в Западно-Казахстанской области – 110, в Восточно-Казахстанской области – 109, в Актюбинской области – 66, в Жамбылской области – 61, в Атырауской области – 32, в Кызылординской области – 20, в Шымкенте – 19, в Мангистауской области – 15, в Туркестанской области – 14.