Осадки, туман и гололед сохранятся в Казахстане

8-10 февраля на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются осадки, туман и гололед. На севере, востоке и в центре республики – морозы до 30 градусов, сообщает «Казгидромет».

«В начале периода большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона из районов Екатеринбурга и атмосферных фронтов, связанных с ней. В связи с этим сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки, туман, гололед, усиление ветра», - говорится в прогнозе.

К 10 февраля на северные, восточные, центральные регионы Казахстана сместится антициклон из районов Западной Сибири, с которым ожидается прекращение осадков и понижение температуры: в северных регионах ночью до -15-28°С, в центральных регионах -15-25°С, на востоке республики -15-30°С.