Назначен заместитель председателя агентства по делам госслужбы

Азамат Жолманов – из президентского кадрового резерва. Ранее занимал должность директора департамента стратегических разработок и международных программ агентства. Высшее. Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева по специальности «Международные отношения», а также магистратуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления. Трудовую деятельность начинал экспертом департамента внешних связей и инвестиций министерства сельского хозяйства, затем был научным сотрудником, заведующим сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.