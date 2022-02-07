Им стал Азамат Жолманов
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Назначен заместитель председателя агентства по делам госслужбы
фото с сайта inform.kz

Распоряжением главы государства Азамат Жолманов назначен заместителем председателя агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Акорда.

Азамат Жолманов – из президентского кадрового резерва. Ранее занимал должность директора департамента стратегических разработок и международных программ агентства. Высшее. Окончил Евразийский Национальный Университет им. Л.Н.Гумилева по специальности «Международные отношения», а также магистратуру Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан. Имеет свыше 10 лет стажа работы в сфере государственного управления. Трудовую деятельность начинал экспертом департамента внешних связей и инвестиций министерства сельского хозяйства, затем был научным сотрудником, заведующим сектором и заместителем директора Научно-исследовательского института, заместителем директора Института профессионального развития государственных служащих, директором Карагандинского филиала Академии государственного управления при президенте Республики Казахстан.

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