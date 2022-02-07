Генпрокуратура заявила, что члены ДВК и «Коше» подстрекали к массовым беспорядкам в начале января

Члены организаций «ДВК» и «Коше», признанных в Казахстане судом экстремистскими, подстрекали к массовым беспорядкам в ходе январских событий, заявил в ходе брифинга в понедельник начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров.

Ожаров сообщил, что его ведомство установило признаки «политического экстремизма», и что «некоторые так называемые общественники и гражданские активисты вначале тоже попытались поймать волну и "оседлать" протесты».

«Подстрекали на массовые беспорядки и активно там участвовали члены запрещенной экстремистской организации ДВК, "Көше". Несмотря на то, что государство шло навстречу, удовлетворяло требования участников мирных акций, провокаторы намеренно шли на эскалацию конфликта», – сказал Ожаров, добавив, что конечной целью был насильственный, вооруженный захват власти.

Он также добавил, что на сегодня среди арестованных 35 членов запрещенных экстремистских движений.