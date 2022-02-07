Сотрудники департаментов полиции и КНБ в ряде регионов проявили бездействие во время январских беспорядков – Спецпрокурор

Более полутора тысяч единиц оружия вынесли из департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей в результате январских событий, так как сотрудники этих подразделений не оказали должного сопротивления. Об этом сообщил на брифинге в службе центральных коммуникаций начальник службы специальных прокуроров Ризабек Ожаров. Кроме того, бездействие, по его словам, также проявили должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей.

«Имели место и такие факты, когда вопреки интересам государственной и общественной безопасности, сотрудники, не оказав сопротивления, оставили здания департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, где находилось оружие и боеприпасы», - заявил Ожаров.

По его данным, в руки преступников попало более 1,5 тыс. гранатометов, автоматов, пистолетов и гранат, не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов. На данный момент, отметил спецпрокурор, найдено 967 единиц оружия.

«Также проявили бездействие и должностные лица департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей. Нами рассматривается версия, что некоторые руководители силовых органов намеренно блокировали действия спецподразделений, призванных обеспечивать правопорядок. По данным фактам спецпрокуроры проводят досудебное расследование», - также подчеркнул он.

Одновременно, напомнил Ожаров, комитет национальной безопасности расследует уголовные дела о государственной измене и попытке насильственного захвата власти, под стражу взяты бывший председатель КНБ Карим Масимов и два его заместителя. Кроме того, по подозрению в превышении власти задержаны первый заместитель директора службы специального назначения «А» КНБ и начальник центра данной службы. Уголовному делу присвоен гриф «совершенно секретно».