В Алматы прирост значительно снизился
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2 тысячи заболевших COVID-19 зарегистрировано в Казахстане за минувшие сутки
фото пресс-службы акимата Алматы

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 2 004 новых случая коронавирусной инфекции.

В Алматы прирост значительно снизился – 445 случаев. В Павлодарской области – 250, в Северо-Казахстанской области – 231, в Карагандинской области – 209, в столице – 186, в Костанайской области – 175, в Алматинской области – 127, в Акмолинской области –118, в Восточно-Казахстанской области – 103, в Западно-Казахстанской области – 43, в Актюбинской области – 32, в Шымкенте – 23, в Атырауской области – 23, в Мангистауской области – 15, в Жамбылской области – 13, в Кызылординской области – 9, в Туркестанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 276 611 случаев.

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