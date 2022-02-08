Рост экономики Казахстана по итогам 2021 года составил 4%, сообщил на расширенном заседании правительства во вторник глава государства Касым-Жомарт Токаев. Вместе с тем премьер-министр страны Алихан Смаилов заявил, что правительство намерено как минимум сохранить этот показатель в этом году.

«В прошлом году экономика страны выросла на 4%. Но, к сожалению, январские событий в целом изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге. Перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны, а также по снижению инфляции. Это важная задача», - сказал Токаев, подчеркнув, что ко всему прочему инфляция превысила пороговый уровень, составив 8,4%.

В свою очередь Алихан Смаилов сообщил, что правительство Казахстана намерено обеспечить в этом году рост экономики не менее 4%.

«Нам необходимо обеспечить экономический рост не менее 4% в этом году, увеличить объем инвестиций в основной капитал до 18,5% ВВП. Мы планируем увеличить долю малого и среднего бизнеса до 31,3% в ВВП», - сказал премьер-министр.

По словам главы правительства, комплексные меры по увеличению доходов населения обеспечат рост реальной заработной платы на уровне 106,3%, а уровень безработицы не превышает 4,9%.

«Правительство обеспечит эффективную и качественную реализацию всех поставленных вами задач по обеспечению стабильной экономической среды и повышению качества жизни казахстанцев», - заверил президента Смаилов.