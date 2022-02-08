Токаев о субсидировании арендного жилья: «Чиновники пытались создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм»

Глава государства Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу по реализации его инициативы по субсидированию арендного жилья. Он напомнил, что эта программа должна была заработать еще год назад, но из-за нерасторопности или даже саботажа сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки.

«Хотелось бы остановиться на моей инициативе: субсидировании арендного жилья. Она должна была заработать еще год назад. Но из-за нерасторопности, а может, и из-за саботажа, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Чиновники долго пытались из простой и понятной инициативы по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм. Повторюсь в последний раз: эта инициатива социальная», - сказал Токаев.

Он поручил «Отбасы банку2 и министерству цифровизации создать цифровую платформу, на которой должны зарегистрироваться те, кому положены субсидии, а также сдающие в аренду владельцы недвижимости.

«Люди, исходя из своих потребностей, смогут выбрать жилье там, где хотят, а не там, где им скажут акиматы или застройщики. От государства социально-уязвимым категориям граждан будут выплачиваться субсидии в размере 50% от арендной платы. А высвобожденные деньги семейного бюджета будут тратиться на другие нужды – продукты, образование, медицину», - добавил президент.

Он поручил «не затягивая данный вопрос, продолжать работать». Завершить работу следует не позднее 1 мая и доложить, как она выполняется.