Токаев поручил разобраться с комиссиями посредников монополистов

На расширенном заседании правительства президент Касым-Жомарт Токаев негативно высказался о комиссиях и тарифах различных посредников монополистов, заявив, что всему виной ранее принятые законы и постановления. Он поручил правительству разобраться с этим вопросом.

«Речь идет о комиссиях и тарифах различных посредников монопольных операторов, ненужных агентов, вы эту проблему знаете. Но вопрос: кто платит за их услуги? Конечно, потребители. И виной этому принятые законы и постановления. То есть в основе лежат нормативно-правовые акты, которыми госорганы зачастую руководствовались, интересами отдельных компаний, а не интересами общества. А средства, которые казахстанцы могли бы тратить на себя, утекают в карманы этих компаний», - сказал глава государства.

Он поручил правительству «обратить самое серьезное внимание на данную проблему», совместно с нацпалатой предпринимателей «Атамекен» разобраться по каждой ситуации и предложить конкретные решения.

«Доля малых компаний в структуре отечественного бизнеса сегодня составляет более 90%. При реформировании палаты следует сфокусировать ее функционал именно на поддержке, защите и развитию малого бизнеса. При этом малый бизнес следует освободить от обязательных членских взносов», - также отметил Токаев.