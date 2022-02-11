В АКАБ предлагают гармонизировать ставки утильсбора со ставками в России

В Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса предлагают гармонизировать ставки утилизационного сбора со ставками в России, поскольку это наиболее крупный рынок в Евразийском экономическом союзе, сообщает «Казинформ» .

«Часто приводятся в пример ставки утильсбора в ЕС. Но мы работаем в условиях ЕАЭС, где помимо экологической функции утильсбор – это легитимная в рамках ВТО тарифная защита внутреннего рынка. Мы предлагаем гармонизировать ставки утильсбора в ЕАЭС со ставками в Российской Федерации. Это наиболее крупный рынок в ЕАЭС», - сказал в интервью агентству директор по государственному регулированию АКАБ Кайрат Еламанов.

Он подчеркнул, что утильсбор, в отличие от таможенной пошлины, полностью остается в Казахстане. К тому же в стране создан ряд условий для появления полноценного сборочного автопроизводства, и «утильсбор является частью этих условий».

«Он стимулировал локализацию сборочного производства в стране. После его введения инвестиционные решения приняли Дженерал моторс с брендом Шевроле, КИА, Хёнде, Рено, КамАз», - отметил Еламанов.

По данным Ассоциации, в 2021 году производство автомобилей составило 92 839 единиц, что на 20% выше, чем в 2020 году (77 431 единица). Доля отечественного производства в продажах новых автомобилей официальными дилерами составила 62,2%. А за время введения утильсбора поставки автомашин казахстанской сборки на экспорт выросли до 12 тыс. единиц, отметил представитель АКАБ.

«Они идут в РФ, Узбекистан, Беларусь и другие страны», - уточнил он.