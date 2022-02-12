Накануне Бердымухамедов заявил о желании «дать дорогу молодым»
  • 541
Туркменистан объявил о досрочных президентских выборах
Кадр из видео

Центризбирком Туркменистана объявил о проведении в стране 12 марта внеочередных президентских выборов, передает ТАСС.

Очередной срок Гурбангулы Бердымухамедова в должности президента, которую он занимает ровно 15 лет, должен был закончиться только через два года – в феврале 2024 года.

Накануне, после представления стратегии развития Туркменистана до 2052 года, Бердымухамедов заявил о желании «дать дорогу молодым».

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель халк маслахаты (парламента - V), намерен далее направить в эту область», - цитировал его портал TurkmenNews.

Бердымухамедов не назвал в речи возможного преемника, хотя подавляющее большинство наблюдателей считает, что им станет его единственный сын Сердар. Ему в прошлом году исполнилось 40 лет – согласно Конституции страны, это минимальный возраст для участия в президентских выборах.

Сердар Бердымухамедов в последние года последовательно занимал высокие государственные посты, с 2020 года он работает вице-премьером – при отце как фактическом главе правительства. Бердымухамедов-младший совершал поездки по странам Центральной Азии, где его принимали главы государств.

Гурбангулы Бердымухамедову летом исполнится 65 лет. Он стал главой Туркменистана после смерти в 2006 году предыдущего правителя – Сапармурата Ниязова. Согласно Конституции, Бердымухамедов не должен был занять пост президента, но против председателя парламента страны было неожиданно возбуждено уголовное дело, а госсовет безопасности принял решение назначить и.о. президента Бердымухамедова, стоматолога по образованию, который на протяжении 10 лет возглавлял Минздрав Туркменистана.

Свежее из этой рубрики
Прокуратура Алматы разъяснила правозащитнице Бакытжан Торегожиной ответственность за призыв к участию в незаконном митинге
Новости
ГАСК еще в октябре предписал застройщику вернуть Малый Талдыколь в первоначальный вид
Новости
Арман Кырыкбаев вновь стал заместителем акима Алматы
Активист из Уральска оштрафован на 107 тыс. после одиночного пикета возле филиала партии «Нур Отан»
Новости
Амирбек Оспанбеков стал руководителем представительства президента в парламенте
Новости
Атырауская и Актюбинская области перешли в «зеленую» зону по темпам распространения коронавируса
Просматриваемые
Новости
У казахстанцев будут забирать единственное жилье, только если оно находится в залоге – Минфин
Новости
Alina Group запретила изданию Forbes Kazakhstan упоминать ее владельца и миллионера Ерлика Балфанбаева без разрешения
Новости
Работникам «Казахтелекома» значительно повысят зарплату, заявил предправления компании
Новости
Активист Ермек Нарымбай был задержан в аэропорту Алматы по возвращении из Украины
Новости
Токаев о субсидировании арендного жилья: «Чиновники пытались создать очередной инструмент поддержки крупных строительных фирм»
Новости
В Алматы проходит митинг с требованием введения выборности акимов