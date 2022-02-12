Туркменистан объявил о досрочных президентских выборах

Очередной срок Гурбангулы Бердымухамедова в должности президента, которую он занимает ровно 15 лет, должен был закончиться только через два года – в феврале 2024 года.

Накануне, после представления стратегии развития Туркменистана до 2052 года, Бердымухамедов заявил о желании «дать дорогу молодым».

«Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как председатель халк маслахаты (парламента - V), намерен далее направить в эту область», - цитировал его портал TurkmenNews.

Бердымухамедов не назвал в речи возможного преемника, хотя подавляющее большинство наблюдателей считает, что им станет его единственный сын Сердар. Ему в прошлом году исполнилось 40 лет – согласно Конституции страны, это минимальный возраст для участия в президентских выборах.

Сердар Бердымухамедов в последние года последовательно занимал высокие государственные посты, с 2020 года он работает вице-премьером – при отце как фактическом главе правительства. Бердымухамедов-младший совершал поездки по странам Центральной Азии, где его принимали главы государств.

Гурбангулы Бердымухамедову летом исполнится 65 лет. Он стал главой Туркменистана после смерти в 2006 году предыдущего правителя – Сапармурата Ниязова. Согласно Конституции, Бердымухамедов не должен был занять пост президента, но против председателя парламента страны было неожиданно возбуждено уголовное дело, а госсовет безопасности принял решение назначить и.о. президента Бердымухамедова, стоматолога по образованию, который на протяжении 10 лет возглавлял Минздрав Туркменистана.