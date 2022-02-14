8 уголовных дел возбуждено по фактам незаконного ввоза товаров из Китая – АФМ

За три недели в ходе проверок на казахстанско-китайской границе по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных дел, сообщил председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов, докладывая президенту Касым-Жомарту Токаеву о ходе исполнения его поручений.

«Продолжаются проверки на казахстанско-китайской границе. За три недели работы по фактам незаконного ввоза товаров возбуждено 8 уголовных и 24 административных дела. В результате, несмотря на сокращение объемов импорта товаров, в январе текущего года на 20 % выросла сумма поступивших в бюджет таможенных платежей и налогов (с 26,6 до 31,7 млрд тенге)», - сообщается Акорда.

Также с целью недопущения незаконного вывода капитала ведомством совместно с финрегуляторами налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов. Элиманов проинформировал президенту, что в этом году в 3 раза увеличилось количество приостановленных подозрительных операций, их общая сумма составила около 150 млрд тенге. По этим фактам проводятся проверочные мероприятия. В целом, по данным агентства, увеличения объема выведенных за рубеж средств не наблюдается, напротив, объем переведенных за границу средств в этом году снизился на 30%.

Вместе с тем, как сообщил Элиманов, усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты, и выявлены нарушения на общую сумму около $5 млн.

«Также глава государства был проинформирован о работе по разрешению чувствительных социальных проблем. В частности, по проекту “Тариф” предотвращены необоснованные затраты 1,3 млн граждан, которые могли повлечь рост коммунальных услуг на 17 млрд тенге. Возбуждено 13 дел (по водоснабжению – 8, газоснабжению – 3, теплоснабжению – 2). В рамках объявленного президентом года детей совместно с уполномоченным по правам ребенка реализуется проект Қамқор, направленный на защиту социально уязвимых слоев населения. В результате по 45 делам восстановлены права 800 детей-сирот», - также сообщила пресс-служба президента.

По итогам встречи Токаев поручил председателю агентству и в дальнейшем принимать меры по противодействию теневой экономике, особое внимание уделить поиску полученных незаконным путем активов, в том числе и за границей, а также активизировать работу по их возврату в Казахстан. Вся эта работа должна вестись, невзирая на лица и должности, подчеркнул глава государства.