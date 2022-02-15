Это обусловлено прошлогодней засухой и повышением цен на удобрения
МСХ просит на весенне-полевые работы дополнительно 70 млрд тенге

Тамара Вааль, Vласть

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев попросил у кабинета министров дополнительно 70 млрд тенге на проведение весенне-полевых работ. Как пояснил он во вторник в ходе заседания правительства, это связано с прошлогодней засухой, ростом цен на запасные части, ГСМ и минеральные удобрения.

«Прошлогодняя засуха, а также резкий рост цен на запасные части, ГСМ, минеральные удобрения и пестициды создают серьезные сложности для своевременной подготовки и качественного проведения предстоящего весеннего сева. В этой связи в целях поддержки фермеров просим рассмотреть возможность увеличения бюджетного кредита на весенне-полевые работы дополнительно на 70 млрд тенге при уточнении республиканского бюджета», - сказал Карашукеев.

Вместе с тем, по его словам, решаются вопросы по обеспечению сельхозтоваропроизводителей удешевленным дизельным топливом. В частности на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тыс. тонн ГСМ по цене на 15% ниже рыночной. Кроме того, достигнута договоренность с отечественными производителями минеральных удобрений о полном обеспечении потребностей аграриев.

«На субсидирование приобретения семян, удобрений и пестицидов в 2022 году предусмотрено 70 млрд тенге», - отметил министр.

В целом, по данным областей, в 2022 году сельхозкультуры планируется посадить на площади 22,9 млн га, что на 13,5 тыс. га больше уровня 2021 года.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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