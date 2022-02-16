Первый этап формирования Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира завершен
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Шукеев доложил президенту о развитии Туркестанской области
фото с сайта inform.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, глава региона доложил о работе, проделанной в 2021 году, сообщает Акорда.

По словам Шукеева, главный экономический показатель – валовой региональный продукт – в прошлом году вырос на 4,7 % по сравнению с 2020 годом. В агропромышленном комплексе произведено продукции на 906,5 млрд тенге, рост составил 101,7 %. Регион вышел на второе место в стране по объемам производства в сельском хозяйстве. По программе «Экономика простых вещей» профинансировано 315 проектов, а объем строительных работ увеличился на 4,1 % по сравнению с 2020 годом.

Также Шукеев сообщил, что первый этап работы по формированию Туркестана как культурного и духовного центра тюркского мира завершен, заложена основная социальная инфраструктура, утвержден новый комплексный план развития области до 2025 года.

Вместе с тем в качестве пилотного проекта в Сайрамском районе открыт дискуссионный клуб «Парасат», где руководители правоохранительных органов региона проводят встречи и открытые беседы с гражданами.

«Касым-Жомарт Токаев, положительно оценив итоги развития Туркестанской области, поручил продолжить реализацию проектов и усилить работу по взаимодействию с населением», - сообщила пресс-служба президента.

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