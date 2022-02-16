При этом морозы сохранятся
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Без осадков будет в Казахстане в ближайшие три дня
Фото Жанары Каримовой

17-19 февраля в Казахстане будет преимущественно без осадков, морозы сохранятся, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклон из районов Черного моря, с чем ожидается преимущественно без осадков погода. Лишь на крайнем севере и 17 февраля в горных районах юго-востока республики под влиянием фронтальных разделов сохранится снег», - сообщают синоптики.

На севере ночью сохранятся морозы 10-23 градусов, в центре и на востоке -17-27 градусов, в отдельных регионах 33 градуса мороза, на юге будет 5-15 мороза.

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