Без осадков будет в Казахстане в ближайшие три дня

17-19 февраля в Казахстане будет преимущественно без осадков, морозы сохранятся, сообщает «Казгидромет».

«В предстоящие трое суток территория Казахстана будет находиться под властью обширного антициклон из районов Черного моря, с чем ожидается преимущественно без осадков погода. Лишь на крайнем севере и 17 февраля в горных районах юго-востока республики под влиянием фронтальных разделов сохранится снег», - сообщают синоптики.

На севере ночью сохранятся морозы 10-23 градусов, в центре и на востоке -17-27 градусов, в отдельных регионах 33 градуса мороза, на юге будет 5-15 мороза.