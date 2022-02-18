Правление палаты также ушло в отставку
Аблай Мырзахметов сложил полномочия предправления НПП «Атамекен»
Фото с сайта премьер-министра Казахстана

Председатель правления национальной палаты «Атамекен» Аблай Мырзахметов заявил о сложении своих полномочий.

«У меня свое видение есть (реформ НПП – V). Но уже, наверно, новый президиум, Раимбек Анварович (Баталов – V) сказал, дальше будет двигаться по пути реформ. Поэтому, учитывая все обстоятельства, я принял решение как председатель правления перед избранным новым составом президиума, перед новым председателем президиума, я и мои коллеги по правлению сегодня сложить полномочия», - заявил Мырзахметов в ходе внеочередного съезда палаты.

Он отметил, что за восемь лет работы совместно с коллегами прошел большой путь, в результате которого НПП превратилась в диалоговую площадку. При этом признал, что далеко не все удалось реализовать.

«Бизнес, он такой, он нацелен на конкретный (результат – V). Чиновник, у него другой мандат, другая логика. Но задача была именно конструктивно вести диалог. Не все, наверно, решили, честно признаю, не все удалось. И сейчас критика, закон, это все я не снимаю ни с себя, ни с моих коллег, что это тоже, наверно, наше упущение», - отметил он.

Тем не менее он высказал мнение, что палата состоялась и необходимо ее развивать дальше.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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