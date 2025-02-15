Назначение акимов восточных регионов Казахстана ожидается в понедельник

Депутатов маслихатов области Абай и Восточно-Казахстанской области созвали на сессии в понедельник для дачи согласия на назначение новых акимов, следует из опубликованных сообщений.

Так, кандидатуру нового акима Восточного Казахстана представят в 10 утра, области Абай – на час позже.

Накануне теперь уже бывший аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, занимавший этот пост с июня 2023 года, был назначен вице-премьером. Одновременно были прекращены полномочия акима области Абай Нурлана Уранхаева, работавшего на этой должности с июня 2022 года.