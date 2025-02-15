Назначение акимов восточных регионов Казахстана ожидается в понедельник

Депутатов маслихатов созывают для дачи согласия на назначение
Депутатов маслихатов области Абай и Восточно-Казахстанской области созвали на сессии в понедельник для дачи согласия на назначение новых акимов, следует из опубликованных сообщений.
Еще по теме:
- В области Абай рассмотрят смену графика общественного транспорта из-за перехода на единый часовой пояс
- Аэропорты в трех курортных зонах Казахстана построят до конца 2026 года
- Руководители стройкомпании в Восточном Казахстане подозреваются в хищении денег дольщиков
- «У нас смог становится все чернее и чернее»
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые