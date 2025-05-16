Досаев отказал в проведении митинга за свою отставку

Общественный деятель Санжар Бокаев и адвокат Алматинской городской коллегии адвокатом Мурат Адам 14 мая подали уведомление в акимат города о проведении 24 мая митинга за отставку главы мегаполиса Ерболата Досаева. Как и ожидалось, акимат отказал им в этом.

«Как и ожидалось, аким нашего города Алматы Ерболат Досаев отказал мне и Санжару Бокаеву в проведении митинга на тему "Требуем отставки акима города Алматы Ерболата Досаева". Мы, конечно, другого ответа и не ждали. Досаев же не дурак поддерживать наших жителей по вопросу его отставки», - написал Адам в Facebook.

При этом он указал на грубейшие нарушения при вынесении отказа. В частности, Санжар Бокаев и Мурат Адам запрашивали согласование митинга на 24 мая в любое время, начиная с 10:00 до 18:00 часов. Но акимат отказал в проведении митинга в сквере за кинотеатром «Сары Арка» и в парке имени Махатмы Ганди по причине, что там «запланированы культурно-массовые мероприятия» а в сквере имени Амангельды Иманова отказал лишь с 12:00 до 15:00. Другие площадки для проведения митинга в нарушение закона предложены не были.

«И еще, в нарушение закона, работнички Досаева, видимо, так торопились нам отказать, что в впопыхах напрочь забыли про Административный процедурно-процессуальный кодекс, забыв провести предварительное слушание по поданному уведомлению», - добавил адвокат.

Он заявил, что они с Санжаром Бокаевым намерены оспаривать отказ в суде.

Санжар Бокаев на своей странице в соцсети также сообщил, что подписал постановление об отказе в проведении митинга лично Ерболат Досаев.

«Может, ему просто не понравилась тема митинга или он осознает, что недовольных происходящим в городе слишком много. Особо отмечу, что отказ со стороны акимата был принят с грубыми нарушениями АППК. В Алматы имеются три утвержденные локации, где можно проводить митинги. Все локации якобы оказались заняты в этот день. В АППК прописано, что уполномоченный орган обязан перед вынесением решения пригласить инициаторов и обсудить другие возможные варианты проведения митинга», - отметил он.

14 мая Мурат Адам опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором говорилось, что они с Санжаром Бокаевым подали уведомления в акимат Алматы о проведении митинга за отставку Досаева. Адвокат пояснил, что за время руководства Досаевым город пришел в упадок.

«Новые бордюры меняют на новые, точечная и уплотняющая застройка продолжилась с новой силой, тотальная вырубка деревьев, кладбища новых автобусов, бесхозяйственность и возросшая коррупция, строительство новых станций метро под угрозой срыва, закладываются крупные инфраструктурные ошибки как ЛРТ и БРТ по ул Толе би и пр. Райымбека, строительство 40-этажного дома в сейсмоопасной зоне строительной компанией Rams, то есть во всем наблюдаются системные ошибки, высокие коррупционные риски и неэффективное управление», - писал Адам, отмечая, что это не весь список проблем города, которые подтверждаются результатами ревизионных проверок.

В феврале Бокаев опубликовал в Facebook результаты соцопроса на тему «Восприятие жителями Алматы проблем города и городских властей», который провел Центр исследований PaperLab. Опрос показал, что 54% горожан считают, что ситуация в городе никак не изменилась с января 2022 года, когда Досаев стал акимом Алматы, 21% считают, что стало хуже.

В начале января этого года Конституционный суд признал соответствующими Конституции нормы закона «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан». В 2023 году группа казахстанцев не смогла провести мирное собрание в Астане для выражения позиции по вопросу принятия закона «О масс-медиа». Акимат отказал в проведении мероприятия из-за того, что там якобы должно было проходить другое собрание. Заявители подали в суд и дошли до Конституционного суда.

Конституционный суд в своем решении отмечал, что «право на мирные собрания не является абсолютным и может быть законодательно обусловлено», однако акимат должен предлагать организатору мирного собрания другое место и время.

«Внесение местным исполнительным органом такого предложения организатору мирного собрания перед принятием решения об отказе является обязательным», - подчеркивалось в решении Конституционного суда.