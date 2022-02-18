Карагандинский фармкомплекс готовится к выпуску вакцины «Спутник Лайт» – Минздрав

В ближайшее время Карагандинский фармацевтический комплекс начнет производство вакцины «Спутник Лайт», сейчас ведется подготовка, сообщил председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Бауыржан Байсеркин.

«По этому вопросу разрешительные документы уже практически получены, идут производственные процессы по организации выпуска этой вакцины. Мы надеемся, что в ближайшее время "Спутник Лайт" на заводе будет выпускаться. Каких-либо непреодолимых вопросов нет», – цитирует Байсеркина агентство Sputnik Казахстан.

Вакцину будут создавать из субстанции, которая будет поступать из России.

Напомним, что в январе в Казахстан поступило всего 150 тыс. доз российской вакцины «Спутник Лайт» для ревакцинации, и через несколько дней после поступления в медорганизации она закончилась из-за большого спроса.