За сутки в Казахстане от коронавирусной пневмонии скончался 1 человек

По данным Минздрава, на 19 февраля в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончался 1 человек, 22 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 87 880 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 324, выздоровели 81 428 человек.

От коронавирусной инфекции летальных случаев на 19 февраля не зафиксировано.

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 423 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 28 204 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 100 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 78 пациентов.