Летальных случаев от КВИ не зафиксировано
  • 382
За сутки в Казахстане от коронавирусной пневмонии скончался 1 человек
фото с сайта столичного акимата

По данным Минздрава, на 19 февраля в Казахстане зарегистрировано 6 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, скончался 1 человек, 22 человека выздоровели.

Всего зарегистрировано 87 880 случаев пневмонии, летальных случаев – 5 324, выздоровели 81 428 человек.

От коронавирусной инфекции летальных случаев на 19 февраля не зафиксировано.

На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 32 627 человек (31 499 КВИ+ и 1 128 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 423 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 28 204 пациента. Из числа заболевших в тяжелом состоянии – 251 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 100 пациентов, на аппаратах ИВЛ – 78 пациентов.

Свежее из этой рубрики
Жители Бостандыкского района Алматы вышли на сход против точечной застройки
Новости
Жители Есильского района столицы добиваются остановки строительства ЖК на месте потенциального сквера
Новости
Порядка 4,5 тыс. пациентов с коронавирусом остаются в больницах Казахстана
Просматриваемые
Новости
Жители Бостандыкского района Алматы вышли на сход против точечной застройки
Новости
Привлечь к уголовной ответственности семью Назарбаева по закону нельзя, но расследовать деятельность можно – глава Минюста
Новости
Жители Есильского района столицы добиваются остановки строительства ЖК на месте потенциального сквера
Новости
Полиция в Щучинске возбудила дело о разжигании розни после попытки активиста передать утюг в подарок Токаеву
Новости
Санжар Бокаев объявил о создании партии Namys
Новости
В Казахстане отменяют обязательный ПЦР-тест для вакцинированных при въезде в страну