Ранее сообщалось о 181 уголовном деле
Расхождение данных по числу уголовных дел по терроризму и массовым беспорядками объяснили в Генпрокуратуре
ФОТО ОЛЬГИ ЛОГИНОВОЙ

Специальные прокуроры расследуют 91 уголовное дело, связанное с актами терроризма и массовыми беспорядками, сообщил в понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. Однако всего пять дней назад он же заявлял о 181 таком деле. Но, как уточнили Vласти в пресс-службе надзорного органа, ранее спикер озвучил не совсем корректную информацию.

«Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 91 дело указанной категории, в их числе по актам терроризма – 46 дел и 45 – по массовым беспорядкам. В рамках расследования этих дел с санкции суда 469 лиц содержатся под стражей», - сообщил Килымжанов.

В ходе брифинга в СЦК 16 февраля Килымжанов говорил, что всего по итогам январских событий зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия.

«Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма», - говорил он.

На вопрос Vласти о расхождении цифр за пять дней в пресс-службе ведомства ответили, что спикер озвучил не совсем корректную информацию.

«В прошлый раз говорили общую цифру по всем делам. По этим цифрам – 181 дело – там в том числе незаконное лишение свободы, кражи, хранение оружия, хищение оружия. А фактически по терроризму и массовым беспорядкам – 91», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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