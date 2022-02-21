Расхождение данных по числу уголовных дел по терроризму и массовым беспорядками объяснили в Генпрокуратуре

Специальные прокуроры расследуют 91 уголовное дело,
связанное с актами терроризма и массовыми беспорядками, сообщил в понедельник в
ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель начальника службы
уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов. Однако всего
пять дней назад он же заявлял о 181 таком деле. Но, как уточнили Vласти в
пресс-службе надзорного органа, ранее спикер озвучил не совсем корректную
информацию.
«Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 91 дело указанной категории, в их числе по актам терроризма – 46 дел и 45 – по массовым беспорядкам. В рамках расследования этих дел с санкции суда 469 лиц содержатся под стражей», - сообщил Килымжанов.
В ходе брифинга в СЦК 16 февраля Килымжанов говорил, что всего по итогам январских событий зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия.
«Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма», - говорил он.
На вопрос Vласти о расхождении цифр за пять дней в пресс-службе ведомства ответили, что спикер озвучил не совсем корректную информацию.
«В прошлый раз говорили общую цифру по всем делам. По этим цифрам – 181 дело – там в том числе незаконное лишение свободы, кражи, хранение оружия, хищение оружия. А фактически по терроризму и массовым беспорядкам – 91», - уточнили в пресс-службе надзорного органа.