Зеленский заявил, что Украина не намерена отдавать территории «ЛНР» и «ДНР»

Президент Украины Владимир Зеленский после того, как президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «Луганской Народной Республики» и «Донецкой Народной Республики», выступил с обращением к украинцам, заявив, что Украина не намерена отдавать эти территории, сообщает украинское информагентство «УНIАН» .

Зеленский подчеркнул, что международно признанные границы Украины останутся такими же, несмотря на действия России. А эти действия он квалифицировал как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Украина однозначно квалифицирует последние действия Российской Федерации как нарушение суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей и игнорирование решений в рамках нормандии», - сказал он, возложив всю ответственность за последствия этих решений на политическое руководство России.

Как подчеркнул глава Украины, это подрывает мирные усилия и разрушает переговорные форматы, а российские войска «фактически находились в оккупированных районах Донбасса с 2014 года».

«Страна, которая 8 лет поддерживала войну, не может поддерживать мир, как она это заявляет, - считает Зеленский. – Мы на своей земле, мы ничего и никого не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никому и ничего не отдадим».

В указах о признании независимости территорий «ЛНР» и «ДНР» говорится, что до заключения договора «о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», российские войска будут находиться на этих территориях «для поддержания мира».

Между тем президент США Джо Байден после переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем подписал распоряжение о прекращении всей деловой активности США в «ЛНР» и «ДНР» и запрете импорта всех товаров из этих регионов, сообщает агентство Reuters. Как пояснила представитель Белого дома Джен Псаки, эти меры не связаны с санкциями, которые Соединенные Штаты и их союзники готовят в случае вторжения России в Украину. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что указ «предназначен для того, чтобы помешать России получить прибыль от этого вопиющего нарушения международного права».

Генеральный секретарь ООН считает решение Российской Федерации нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и не соответствующим принципам Устава Организации Объединенных Наций. ООН, согласно соответствующим резолюциям Генеральной Ассамблеи, по-прежнему полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.

В штаб-квартире ООН уже идет срочное созванное по инициативе Украины заседание Совбеза организации.