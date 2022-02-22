Циркуляция этого штамма в стране достигла 72%
«Омикрон» практически вытеснил другие штаммы коронавируса в Казахстане – Минздрав
фото с сайта столичного акимата

Тамара Вааль, Vласть

Циркуляция штамма «Омикрон» в Казахстане на сегодняшний день составляет 72%, сообщила во вторник в ходе заседания правительства министр здравоохранения Ажар Гиният.

«В феврале завершено очередное генотипирование положительных образцов. Выявлена циркуляция варианта “Омикрон” во всех регионах страны и составила 72% от общего числа исследованных образцов. Также во всех регионах наряду с “Омикроном” продолжает циркулировать “Дельта” штамм и составляет 25% от общего числа образцов», - рассказала Гиният.

В целом, по ее данным, за последний месяц в республике среднесуточная заболеваемость коронавирусом снизилась в 34 раза. Занятость инфекционных коек снизилась в 2,2 раза, или с 38% до 17%, реанимационных коек – на 6%, с 20% до 14%.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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